31 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Wesley Hoedt mi gelecek?

Wesley Hoedt mi gelecek?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Belçika'dan Voetbal Nieuws, Antwerp'in geçen sezon takımda kiralık oynayan Wesley Hoedt'i takımda tutmak istediğini yazdı…

Belçika'dan Voetbal Nieuws, Antwerp'in geçen sezon takımda kiralık oynayan Wesley Hoedt'i takımda tutmak istediğini yazdı… Ancak Belçika ekibinin, Hollandalı stoperin sözleşmesinde yer alan 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak güce sahip olmadığını iddia etti. Bonservisi Southampton'da bulunan Hoedt konusunda Galatasaray'ın atacağı adımın Hollandalı oyuncunun kaderini belirleyeceği belirtildi.

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