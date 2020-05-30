30 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın transferini Jassen bitiriyor

Galatasaray'ın transferini eski F.Bahçeli bitiriyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 Giriş Tarihi: 30.05.2020

Stoper adayları asında 'in gözde isimlerinden Cesar Montes'in Galatasaray'a transferi için sürpriz bir destek geldi… Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jassen yıldız futbolcuya Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.

Stoper adayları asında 'in gözde isimlerinden Cesar Montes'in Galatasaray'a transferi için sürpriz bir destek geldi… Meksikalı oyuncuyla birlikte Monterrey'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vincent Janssen yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuya tecrübe kazanmak için Avrupa'ya gitmesini tavsiye etti.

Cesar'ın Avrupa'da rahatlıkla oynayabileceğini belirten Janssen, "Ajax ve Porto'da istediği patlamayı yapabilir daha sonra 'e transfer olabilir. Galatasaray'da ise sürekli Avrupa kupalarında oynayarak futbolun en üst seviyesinin tadını alabilir. Bahsettiğiniz üç takımdan hangisine giderse gitsin başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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