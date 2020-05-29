29 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın eli kolu bağlı! Transfer çıkmaza girdi...

Tam 25 oyuncusunu satma kararı alan Monaco, bu listeye Nijeryalı yıldızı dahil etmedi. Sözleşmeye satın alma opsiyonu koymayan sarı-kırmızılı kulüp ise transferde çıkmaza girdi.

G.Saray'ın eki kolu bağlı! Transfer çıkmaza girdi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

, devre arasında dönen Onyekuru için Monaco'ya 750 bin Euro kiralama bedeli öderken 6 aylık sözleşmeye satın alma opsiyonu koymamıştı.

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