29 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

G.Saray’a Fraser müjdesi

G.Saray’a Fraser müjdesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

ekipleri anlaştı Cimbom'a gün doğdu

Henry Onyekuru'nun ayrılması halinde yerine düşünülen Ryan Fraser için güzel bir haber geldi. kulüpleri, haziran ayında devam edecek sezon öncesinde birbirlerinden oyuncuları ayartmamak için centilmenlik anlaşmasına vardı. Bu anlaşma yüzünden adı Tottenham ile Arsenal'la anılan kanat oyuncusu için Galatasaray'ın şansı daha da yükseldi. Çünkü Bournemouth, Fraser'ın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Ancak İskoç oyuncunun "denizaşırı" takımlarla görüşmesinin önünde bir engel olmadığını yazdı.

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