22 Mayıs 2020, Cuma
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20 MAÇA ÖDEME YAPILABİLİR
Arap kulübünün ikinci önerisi ise 4.5 milyon euro nakit paradan 12 ay sonra 1.5 milyon euro daha ödeme. Son teklif ise; 5 milyon euro ilk ödeme sonrası Belhanda'nın 20 maça 11'de başlaması halinde 500 bin euro daha verilmesi. Al Hilal'in transferde bu şekilde ciddi olmasının Galatasaray yönetiminin dikkatini çektiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların sıcak paraya ihtiyacı olduğu için tek seferde alabilecekleri en yüksek bonservis ücretini tahsil etmek istediği kaydedildi.
Al Hilal’den üç teklif
Talipleri olan Belhanda için ilk resmi temas Arap ekibinden geldi. Cimbom, masaya konan şartları incelemeye aldı.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, orta sahaya yeni bir isim ararken Younes Belhanda'yı listesine almıştı. 10 numara bölgesinde bulunan Carlos Eduardo'nun yeni sözleşme yenilemeye yanaşmaması, 39 yaşındaki kaptanları Al-Shalhoub'un da futbolu bırakacak olması nedeniyle bu bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen Al Hilal'in Faslı yıldız için teklifi belli oldu. Arap ekibinin ilk seçeneği 3 milyon euro peşinat, önümüzdeki iki sezonda ise 2'şer milyon euro'dan 24 ay vadeli ödeme.
20 MAÇA ÖDEME YAPILABİLİR
Arap kulübünün ikinci önerisi ise 4.5 milyon euro nakit paradan 12 ay sonra 1.5 milyon euro daha ödeme. Son teklif ise; 5 milyon euro ilk ödeme sonrası Belhanda'nın 20 maça 11'de başlaması halinde 500 bin euro daha verilmesi. Al Hilal'in transferde bu şekilde ciddi olmasının Galatasaray yönetiminin dikkatini çektiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların sıcak paraya ihtiyacı olduğu için tek seferde alabilecekleri en yüksek bonservis ücretini tahsil etmek istediği kaydedildi.
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