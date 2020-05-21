21 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Logolu maske satışı başlıyor

Logolu maske satışı başlıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Corona virüsü nedeniyle ülkenin hemen hemen her yerinde maske takmanın zorunlu olması üzerine Galatasaray harekete geçti.

Cimbom'un, maske üreticisi bir firma ile sponsorluk konusunda el sıkışmak üzere olduğu öğrenildi. Kulübün bu sponsorlukla GS Store'da kulüp logolu maske satışına başlaması bekleniyor.

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