Emre Akbaba'dan şampiyonluk sözleri! "Kupa bizim"
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Akbaba, 23'üncü şampiyonluğun geleceğini söyledi. Akbaba, "Salgın sürecinde futbolu çok özledik. Hem devletimiz hem de milletimiz tedbirlerini aldı ve en az hasarla bunu atlatıyoruz. Artık mutlu sona ulaşmayı çok istiyoruz" dedi.
Galatasaray'ın çocuğu Emre Akbaba, şampiyonluk kupasına uzanacaklarına inandığını söyledi. Çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Florya'da hepimiz çok dikkatli çalışıyoruz. Bu süreç bizi hem fiziksel anlamda hem de mental açıdan geriye düşürdü. Ancak çok tecrübeli bir hocamız var. Her türlü kriz sürecinden çıkmayı başarabiliyor. Bu hastalığı da yenebildi" diye konuştu.
SAKATLIKTAN ZOR
Futbolu bu süreçte çok özlediğini dile getiren yıldız isim, "Hem devletimiz hem de milletimiz tedbirleri aldı ve en az hasarla bunu atlatıyoruz. Fransa'da durum çok daha ağır oldu. Ben iki kez ağır sakatlık yaşadım ama bu farklıydı. Çok şükür bu da geçiyor. Artık mutlu sona ulaşmayı çok istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Hem takım olarak hem teknik ekip olarak rakiplerden daha tecrübeliyiz" dedi.
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