23 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Diagne Ada yolcusu

Diagne Ada yolcusu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Bonservis bedeline 5 milyon pound istenen Senegalli yıldızın ismi Watford, Nottingham Forest ve ile anılıyor.

Kiralık olarak gittiği 'de tutunamayan ve sezon sonu geri dönecek olan Mbaye Diagne için yeni iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz ekiplerinin gündeminde bulunan Senegalli futbolcuya 'den Watford'un dışında Championship ekipleri Nottingham Forest ve da talip oldu. Sarı-kırmızılı kulüp Diagne için 5 milyon pound istiyor. 28 yaşındaki golcü için Kasımpaşa'ya 13 milyon euro ödenmişti. Club Brugge'den ise 1 yıl kiralama ücreti karşılığında 3 milyon 350 bin euro alınmıştı.

Bu sezon Belçika'da 12 maça çıkan Diagne 4 gol attı. Senegalli disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Philippe Clement ile anlaşamamıştı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Diagne taraftarın gözünden düşmüştü.

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