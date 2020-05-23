Diagne Ada yolcusu
Bonservis bedeline 5 milyon pound istenen Senegalli yıldızın ismi Watford, Nottingham Forest ve Leeds United ile anılıyor.
Kiralık olarak gittiği Club Brugge'de tutunamayan ve sezon sonu geri dönecek olan Mbaye Diagne için yeni iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
İngiliz ekiplerinin gündeminde bulunan Senegalli futbolcuya Premier Lig'den Watford'un dışında Championship ekipleri Nottingham Forest ve Leeds United da talip oldu. Sarı-kırmızılı kulüp Diagne için 5 milyon pound istiyor. 28 yaşındaki golcü için Kasımpaşa'ya 13 milyon euro ödenmişti. Club Brugge'den ise 1 yıl kiralama ücreti karşılığında 3 milyon 350 bin euro alınmıştı.
Bu sezon Belçika'da 12 maça çıkan Diagne 4 gol attı. Senegalli disiplinsiz hareketleri nedeniyle teknik direktör Philippe Clement ile anlaşamamıştı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Diagne taraftarın gözünden düşmüştü.
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