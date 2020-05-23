23 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Yunan basını Galatasaray'ın peşindeki ismi açıkladı!

Yunan basını Galatasaray'ın peşindeki ismi açıkladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Yunan gazeteci Nikos Tzouannis, Galatasaray'ın bonservisi Nikosia'da olan ancak bu sene Panathinaikos'a kiralanan Ghayas Zahid'i istediğini ifade etti.

25 yaşındaki orta saha bu sezon Yunanistan'da 26 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı. Pakistan kökenli Norveçli futbolcu, milli takımda 1 maça çıkmıştı. Zahid, 2017'de formasıyla Devler Ligi'nde oynamıştı ve bu kulvarda ilk Pakistanlı isim olarak tarihe geçmişti.

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