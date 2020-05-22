22 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Tetteh fırsatı

Tetteh fırsatı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

’ın geçen sene Prag’tan koparamadığı 22’lik golcünün bonservisi düştü.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon uzun süre gündemini meşgul eden Benjamin Tetteh ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon devre arasında Diagne transferinden önce Sparta Prag'a 22 yaşındaki golcü için 8 milyon euro önerilmiş fakat reddedilmişti. Çek ekibi genç yıldızını bırakmayınca Cimbom 10+3 milyon euro'ya Diagne'yi almıştı. 'ın listesinden hiç çıkmayan Tetteh'nin salgın sonrası bonservis bedeli düştü. LİGLERİN ertelenmesinden sonra ve yeni dönem öncesi ortaya çıkan ekonomik krizle S. Prag, para eden oyuncularını göndermeye sıcak bakmaya başladı. Prag'ın sarı-kırmızılı idarecilerle masaya oturmak istediği öğrenildi. Tetteh'nin fiyatı 5 milyon euro'ya kadar indirilebilir.

22 yaşındaki golcü Tetteh, 1.93'lük boyu, güçlü fiziği ve iki ayağını etkili kullanmasıyla tehlike yaratıyor.

Prag'ta toplam 62 maça çıkan Ganalı yıldız 18 gol, 8 asist yaptı. Tetteh bu sezon 25 maçta 7 gol, 4 asistle oynadı.

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