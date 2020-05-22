22 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Mariano kesin yolcu

Mariano kesin yolcu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Sözleşmesinin son senesinde olan Mariano Filho'ya yeni teklifin yapılmayacağı kesinleşti.

Sözleşmesinin son senesinde olan Mariano Filho'ya yeni teklifin yapılmayacağı kesinleşti. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda yolların ayrılacağı belirtildi. 2017'de Sevilla'dan 4.5 milyon euro'ya gelen Mariano sarı-kırmızılılarda 2 Süper Lig, 1 , 1 de kazandı. Mariano bu sezon 32 maçta 5 asist yaptı
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