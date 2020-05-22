22 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Divan Kurulu toplanıyor mu?

Divan Kurulu toplanıyor mu?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Aslan'da 9 Mayıs'ta yapılması gereken toplantısı 23 Mayıs'a ertelenmişti.

Aslan'da 9 Mayıs'ta yapılması gereken toplantısı 23 Mayıs'a ertelenmişti. Eğer bir erteleme gerçekleşmezse toplantının yarın, aynı F.Bahçe'nin yaptığı gibi online yapılması gerekiyor. Ancak Başkan Mustafa Cengiz'in iki ciddi ameliyat geçirdiği ortamda ne olacağı bilinmiyor.
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