Marcao’nun bedeli 17 milyon euro

İtalyan kulüplerinin gündeminde olan Galatasaraylı Marcao'nun bedeli belli oldu.

İtalyan kulüplerinin gündeminde olan Galatasaraylı Marcao'nun bedeli belli oldu. En ciddi talibin Atalanta olduğu bilinirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Çizme temsilcisinin 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarıkırmızılıların ise 23 yaşındaki yıldızı için 17 milyon euro talep ettiği belirtildi.

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