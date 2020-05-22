22 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Marcao’nun bedeli 17 milyon euro

Marcao'nun bedeli belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

kulüplerinin gündeminde olan 'nun bedeli belli oldu.

kulüplerinin gündeminde olan 'nun bedeli belli oldu. En ciddi talibin Atalanta olduğu bilinirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Çizme temsilcisinin 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Sarıkırmızılıların ise 23 yaşındaki yıldızı için 17 milyon euro talep ettiği belirtildi.

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