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GALATASARAY

Ait olduğum yer Galatasaray

Ait olduğum yer Galatasaray
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

'de tutunamayan Mbaye Diagne, takımı şampiyon ilan edilince yeniden Galatasaray'a dönmek için hazırlıklara başladı.

'de tutunamayan Mbaye Diagne, takımı şampiyon ilan edilince yeniden Galatasaray'a dönmek için hazırlıklara başladı. Belçika kulübünün bonservisini istemediği Senegalli yıldız, "Çok yer dolaştım ama ait olduğum yer Galatasaray. Yeniden sarı-kırmızılı formayı giyip goller atmak istiyorum" diye konuştu. Bu açıklamalar taraftarları bölerken; büyük kısım Diagne'nin dönmesini istemiyor
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