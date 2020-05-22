22 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Gözleri Falcao'da

Gözleri Falcao'da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

ABD kulübü İnter Miami'nin hedefinde üç yıldız var. 'ın sahibi olduğu ekip; Galatasaray'dan 'yu, 'dan 'i ve Juventus'tan 'i istiyor.

ABD kulübü İnter Miami'nin hedefinde üç yıldız var. 'ın sahibi olduğu ekip; Galatasaray'dan 'yu, 'dan 'i ve Juventus'tan 'i istiyor.
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