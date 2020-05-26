Tonye Jekiri'den Galatasaray sözleri! "İyi bir referanstı"

Bir dönem Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Tonye Jekiri'den Galatasaray açıklaması geldi. Ünlü basketbolcu, "Galatasaray’ın beni istemesi iyi bir referanstı” ifadelerini kullandı.

FCN blog'a röportaj veren Tonye Jekiri, "Yaz Ligi benim ve orada bulunan herkes için çok önemli bir deneyimdi. NBA'de genç bir oyuncunun başarılı olabilmesi için yeteri derecede süre alması ve kendini ispat etmesi gerekiyor ama bu şansa herkes sahip olamıyor. Bandırma'da ilk yılımı oynamak benim için büyük bir zorluktu ama üstesinden gelmeme yardımcı olan harika bir aile ortamı vardı. Beceri ve yetenek seviyemin orada oynamaktan daha iyi olduğunu biliyordum ama kulübün bana verdiği fırsat için minnettarım. Sadece sürece güveniyordum.

"EUROLEAGUE'DE OYNAMAYI HAK ETTİĞİNİZİ OYNAYARAK GÖSTERİRSİNİZ"

Tonye Jekiri, "Gaziantep'te ciddi dakikalar alarak dayanıklığımı geliştirdim. Aynı şekilde düşünce yapımı değiştirdim. Anadolu Efes, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlara karşı oynarken kendimi kanıtlamam gerekiyordu. Çünkü EuroLeague'de oynamayı hakettiğinizi böyle gösterirsiniz, bunu da başardığımı düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

"GALATASARAY İYİ BİR REFERANSTI"

Galatasaray'ın kendisini istediğini ve bu durumun kendisi için iyi bir referans olduğuna değinen Tonye Jekiri, "Bu süreç biraz zorlayıcıydı ama temsilcim ve ben bu konuda bir görüşme yaptık. Benim için EuroLeague'in en iyi seçim olduğunu düşündük ama Galatasaray'a da teşekkür etmek istiyorum. Böyle kulübün beni istemesi de benim için iyi bir referans oldu. Çünkü çok büyük bir tarihleri var ve önemli bir konumdalar." ifadelerine yer verdi.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUM"

"Avrupa'da en iyi takımlarda forma giymek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum."

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