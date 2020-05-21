Feghouli: En unutulmaz golüm Başakşehir’e attığım

Sofiane Feghouli geçen sezon Başakşehir'e karşı 2-1 kazanılan ve gelen şampiyonlukta attığı golünü anlattı.

Cezayirli yıldız, "Baskı çok yüksekti. Attığım gol çocukken hayal ettiğim türdendi. Top bana doğru geldi, röveşataya kalktım. Gol olunca maçı kazanacağımızı anladım. Bütün stat patlamaya hazırdı. Hayatım boyunca bu golü unutmam. Çocuklarım tribündeydi ama yaşları küçüktü. Onlara ileride izleteceğim" diye konuştu.

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