19 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim'in yardımcıları belli oluyor

Terim'in yardımcıları belli oluyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

'da yardımcı antrenör istifa etmişti. 'in yeni yardımcılar için kısa süre içerisinde harekete geçeceği ve son kararını vereceği öğrenildi.

'da yardımcı antrenör istifa etmişti. 'in yeni yardımcılar için kısa süre içerisinde harekete geçeceği ve son kararını vereceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının , ve 'ı yeni dönemde yardımcıları arasına sokması bekleniyor. Terim'in yanında şu anda ve Levent Şahin bulunuyor.

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