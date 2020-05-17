O günler unutulmaz

Artem Fedetsky, Karpaty Lviv ile Galatasaray'ı eledikleri maçtan sonra yaşadıklarını unutamadığını ifade etti. 2010 yılındaki maçla ilgili konuşan eski futbolcu, "Galatasaray maçını unutamıyorum. İnanılmazdı" dedi.

Artem Fedetsky, Karpaty Lviv ile Galatasaray'ı eledikleri maçtan sonra yaşadıklarını unutamadığını ifade etti. 2010 yılındaki maçla ilgili konuşan eski futbolcu, "Galatasaray maçını unutamıyorum. İnanılmazdı. Galatasaray'ı eledikten sonra tüm Lviv sarhoş oldu. Zaferin etkisinden uzun süre çıkamadık" dedi.

Fedetsky, "Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söylüyorlardı ki hakikaten Avrupa kupaları geçmişine baktığımızda Türkiye'nin en iyisi Galatasaray. Karpaty Lviv'nin böyle bir takımı elemesi tarihi bir zaferdi gerçekten... Böyle bir anıya sahip olduğum için kendimi şanslı görüyorum" diye konuştu.

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