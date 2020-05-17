Gözler Brugge'de
Belçika Futbol Federasyonu, Club Brugge'u 2019-20 sezonun resmi şampiyonu olarak ilan etti… Galatasaray kolları sıvadı. Sarı- kırmızılı yönetim Mbaye Diagne'nin sözleşmesinde yer alan "şampiyon olunması durumunda alınacak bonus" miktarı için Belçika ekibinin kapısını çaldı.
Belçika Futbol Federasyonu, Club Brugge'u 2019-20 sezonun resmi şampiyonu olarak ilan etti… Galatasaray kolları sıvadı. Sarı- kırmızılı yönetim Mbaye Diagne'nin sözleşmesinde yer alan "şampiyon olunması durumunda alınacak bonus" miktarı için Belçika ekibinin kapısını çaldı. Galatasaray yönetimi FIFA'ya taşıdığı davada bu doneyi de elinde tutmak için resmi başvuruyu geciktirmedi. Henüz Diagne'nin ödemelerini bitirmeyen Club Brugge'ün bu ödemeyi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
350 BİN EURO
Club Brugge ile yapılan sözleşmede, 'şampiyonluk halinde' ekstra bonus verileceği maddesi bulunurken, bu rakamın 350 bin euro (2 milyon 600 bin TL) olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...