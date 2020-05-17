17 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Gözler Brugge'de

Gözler Brugge'de
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Belçika Futbol Federasyonu, 'u 2019-20 sezonun resmi şampiyonu olarak ilan etti… Galatasaray kolları sıvadı. Sarı- kırmızılı yönetim Mbaye Diagne'nin sözleşmesinde yer alan "şampiyon olunması durumunda alınacak bonus" miktarı için Belçika ekibinin kapısını çaldı.

Belçika Futbol Federasyonu, 'u 2019-20 sezonun resmi şampiyonu olarak ilan etti… Galatasaray kolları sıvadı. Sarı- kırmızılı yönetim Mbaye Diagne'nin sözleşmesinde yer alan "şampiyon olunması durumunda alınacak bonus" miktarı için Belçika ekibinin kapısını çaldı. Galatasaray yönetimi FIFA'ya taşıdığı davada bu doneyi de elinde tutmak için resmi başvuruyu geciktirmedi. Henüz Diagne'nin ödemelerini bitirmeyen Club Brugge'ün bu ödemeyi yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

350 BİN EURO
Club Brugge ile yapılan sözleşmede, 'şampiyonluk halinde' ekstra bonus verileceği maddesi bulunurken, bu rakamın 350 bin euro (2 milyon 600 bin TL) olduğu öğrenildi.

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