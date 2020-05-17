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GALATASARAY

En iyisi Terim

En iyisi Terim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Yeniden Galatasaray forması giymeyi çok isteyen öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yıldız isim, "Çalıştığınız en iyi teknik direktör kimdi?" sorusuna, " çok iyi hocalardan bir tanesiydi ama beni çok iyi eğitti ve geliştirdi. Onun yeri ayrı" yanıtını verdi.

Yenıden Galatasaray forması giymeyi çok isteyen öğrencilerin sorularını yanıtladı. Altyapıda oynadığı günlerinden bahseden yıldız oyuncu, "O zamanlar çok efsanevi hocalarımız vardı. Orada, oyunu doğru oynamayı; iyi bir insan, iyi bir öğrenci ve en son da iyi bir futbolcu olmayı öğrendim" dedi. "Çalıştığınız en iyi teknik direktör kimdi" sorusuna ise, " çok iyi hocalardan bir tanesiydi ama beni çok iyi eğitti ve geliştirdi. Onun yeri ayrı" yanıtını verdi.
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