16 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Transfer kazanı

Transfer kazanı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.05.2020

’ın çalışması yurt dışında da haber olmaya devam ediyor. İşte dün sarı kırmızılı takımla ilgili iddialar:

Sarı-kırmızılı ekibin Enner Valencia ile görüşmek için yeniden çalışmalara başladığı ifade edildi. Mifutbolecuador, Ekvadorlu oyuncunun, Tigres'in opsiyonunu kullanmasına izin vermediği 'a bedava gideceğini iddia etti.



DESSERS'İ İSTİYOR
Dün Galatasaray'a yazılan başka bir forvet ise Cyriel Dessers… completesports.com, "Türkiye şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı forvet Dessers ile ilgileniyor" diye yazdı. 25 yaşındaki oyuncunun, bu sezon Heracles Almelo için 15 gol attığı, 5 de asist yaptığı hatırlatıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'a Mbaye Diagne bonusu! Galatasaray'a Mbaye Diagne bonusu!
Riera'dan G.Saray sözleri! Terim'in ihtiyacı varsa... Riera'dan G.Saray sözleri! "Terim'in ihtiyacı varsa..."
Canlı yayında flaş sözler! Şampiyon olamazsa... Canlı yayında flaş sözler! "Şampiyon olamazsa..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör