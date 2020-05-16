Florya’da evlendi

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Şener Özbayraklı ile Şilan Makal dünya evine girdiler.

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Galatasaray'ın tecrübeli ismi Şener Özbayraklı ile Şilan Makal dünya evine girdiler. Florya Sosyal Tesisleri'nde yapılan sade nikaha koronavirüs salgını nedeniyle sadece aileler katıldı. Çiftin şahitliğini Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptı. Şener ve Şilan, önceden belirledikleri nikah tarihini ertelemek istemediklerini ve karar verildiği gibi mayıs ayında evlendiklerini belirtti.Oyuncu Şilan Makal ve Şener Özbayraklı, koronavirüs tehdidi biterse, yaza doğru futbolcunun memleketi Artvin Borçka'da kır düğünü yapmayı planlıyor.