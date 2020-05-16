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GALATASARAY

Muslera: Uydurma!

Muslera: Uydurma!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Muslera, Güney Amerika'ya yayın yapan MKT Radio'ya konuk olurken iddialarına tepki gösterdi.

Muslera, Güney Amerika'ya yayın yapan MKT Radio'ya konuk olurken iddialarına tepki gösterdi. Başarılı eldiven, milli takımdan takım arkadaşı Cavani ile 'Boca'ya gideceği' yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Cavani ile Boca'ya gittiğimi mi? Kim bu paketi hazırladı? Bana hiçbir şey gelmedi, hiç bir bağlantım yok. Hepsi basının uydurması" dedi. Galatasaray ile sözleşmesinin devam ettiğini ve Türkiye'de mutlu olduğunu da anlattı.
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