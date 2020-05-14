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GALATASARAY

Henry’e bağlı

Henry’e bağlı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Emre Kılınç'ın Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da 'devam etme' olasılığı nedeniyle kararsız kaldığı ifade ediliyor

Emre Kılınç'ın Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da 'devam etme' olasılığı nedeniyle kararsız kaldığı ifade ediliyor. Emre'nin, Onyekuru'nun kalması durumunda forma alamayacağını düşünerek yurt dışından gelen tekliflerden birisini öne alabileceği belirtiliyor. Öte yandan Fenerbahçe'yi ise ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarında oynama ihtimali doğması halinde kabul edeceği de gelen bilgiler arasında...
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