14 Mayıs 2020, Perşembe
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Henry’e bağlı
Emre Kılınç'ın Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da 'devam etme' olasılığı nedeniyle kararsız kaldığı ifade ediliyor
Emre Kılınç'ın Henry Onyekuru'nun Galatasaray'da 'devam etme' olasılığı nedeniyle kararsız kaldığı ifade ediliyor. Emre'nin, Onyekuru'nun kalması durumunda forma alamayacağını düşünerek yurt dışından gelen tekliflerden birisini öne alabileceği belirtiliyor. Öte yandan Fenerbahçe'yi ise ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarında oynama ihtimali doğması halinde kabul edeceği de gelen bilgiler arasında...
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