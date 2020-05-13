13 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Tek taraflı indirim!

Tek taraflı indirim!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Galatasaray'da Selçuk İnan ve Muslera dışında Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızlardan hiçbirinin indirime yanaşmaya gönlü yok.

Galatasaray'da Selçuk ve Muslera dışında kimsenin indirime yanaşmaya gönlü yok. Takımın en çok kazanan ismi Falcao'nun menajerinden beklenen cevap gelmedi. Belhanda, sözleşmesi uzatılırsa indirim yapacağı sözünü verdi. Feghouli, "Herkes ne kadar yaparsa ben hazırım" dedi. Yönetim ise istemese de eğer zorda kalırsa FIFA ve 'nin kendilerine sağladığı kolaylığı hayata geçirecek.
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