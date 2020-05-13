Mbaye Diagne hakkında mahkeme kararını verdi!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, takımında kadro dışı kalmış ve bir süre önce de ev sahibiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkemelik olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu hakkında mahkeme kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne sezon başında Club Brugge'a kiralanmış sonrasında ise kadro dışı kalmıştı.

Takvim'in haberine göre; Bir süre önce Belçika'da yaşadığı evini boşaltması istenen Diagne'nin ev sahibinin eşine attığı mesajlar yüzünden başı belaya girmişti. Şikayetçi olan ev sahibinin girişimleriyle konu mahkemeye taşındı ve 15 Mayıs'a kadar evi boşaltılması yönünde karar çıktı.

Diagne'nin kira sözleşmesindeki 'istisnai koşullar nedeniyle kira süresinin uzatılması' talebinde bulunması ise lehine bir kararla sonuçlanmadı.

Bu sezon Club Brugge'da 6'sı ilk 11 olmak üzere yalnızca 12 karşılaşmaya çıkabilen Segenalli golcü, süre aldığı 465 dakikaddia 4 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

Belçike temsilcisiyile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Mbaye Diagne'nin Galatasaray'daki akıbeti ise merakla bekleniyor.

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