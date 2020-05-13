13 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Galatasaray hazırlıklarına devam etti
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana gruplar halinde çıkan futbolculara, dayanıklılık kapasitenin belirlenmesi için yoyo testinin uygulandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift idmanla devam edecek.

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