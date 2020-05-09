09 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Falcao AS’ın kapağında

Falcao AS’ın kapağında
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

İspanyol AS gazetesi, Avrupa'da 9 liginin tekrar başlayacağını kapak sayfasından müjdeledi.

İspanyol AS gazetesi, Avrupa'da 9 liginin tekrar başlayacağını kapak sayfasından müjdeledi. Almanya'nın başını çektiği 9 Avrupa liginin arasında Süper Lig'in de yer aldığı ifade edilirken, Galatasaraylı 'nun fotoğrafı da kapakta yer aldı.

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