09 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Uruguay’a ret: Türkiye güvenli

Uruguay’a ret: Türkiye güvenli
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2020

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızları ile Saracchi'nin ülkesine dönmeyi reddettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızları ile Saracchi'nin ülkesine dönmeyi reddettiği öğrenildi. Ülkelerinden 11 Mayıs'ta Avrupa'da kalan vatandaşlarını ülkeye götürmek için tahliye uçağının hazırlandığı kaydedilirken, iki ismin Türkiye'de kalmayı tercih ettiği belirtildi. İki ismin, "Bazı arkadaşlar uçak kiralamayı da teklif etti ama biz burada güvendeyiz" dediği öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao AS’ın kapağında Falcao AS’ın kapağında
Mandzukic müjdesi Mandzukic müjdesi
Galatasaray'da test sonuçları belli oldu Galatasaray'da test sonuçları belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör