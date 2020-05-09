Uruguay’a ret: Türkiye güvenli

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızları Muslera ile Saracchi'nin ülkesine dönmeyi reddettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızları Muslera ile Saracchi'nin ülkesine dönmeyi reddettiği öğrenildi. Ülkelerinden 11 Mayıs'ta Avrupa'da kalan vatandaşlarını ülkeye götürmek için tahliye uçağının hazırlandığı kaydedilirken, iki ismin Türkiye'de kalmayı tercih ettiği belirtildi. İki ismin, "Bazı arkadaşlar uçak kiralamayı da teklif etti ama biz burada güvendeyiz" dediği öğrenildi.

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