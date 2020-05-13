13 Mayıs 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Arda aralarını mı açtı?

Arda aralarını mı açtı?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Galatasaray'da beklenen oldu… 'in yardımcılarından istifasını verdi. Şaş'ın, yıllardır birlikte çalıştığı Terim'e teşekkür bile etmeden istifa etmesinin arkasında birçok iddia ortaya atılırken temel nedeninin olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'da beklenen oldu… 'in yardımcılarından istifasını verdi. Şaş'ın, yıllardır birlikte çalıştığı Terim'e teşekkür bile etmeden istifa etmesinin arkasında birçok iddia ortaya atılırken temel nedeninin olduğu ileri sürüldü. 2017-18 sezonunda Başakşehir maçından sonra Hasan Şaş ile Arda Turan koridorlarda kavga etmişti. Yaşanan bu olayın bilinmesine ve milli takımdayken yaşananlara rağmen Fatih Terim'in Arda'yı affetmesinin Hasan Şaş ile arasının açılmasına neden olduğu iddia edildi.

SELÇUK DA ADAY
Hasan Şaş'ın istifasından sonra gözler Ümit Davala'ya çevrildi. Onun da ayrılacağı ifade edilse de Davala idmanlarda yer aldı. Ümıt Davala ve Levent Şahin'in sezon sonuna kadar kalması bekleniyor. Gelecek sezon Terim'in yardımcısı olacak muhtemel isimler arasında ise Riera ve Elmander başı çekiyor. Futbolu bırakırsa Selçuk da adaylar arasında... Terim'in ayrıca scout ekibinde görev yapan yerli ve yabancılar arasına da yeni isimler katmayı da düşünüyor.

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