12 Mayıs 2020, Salı
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Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, sarı-kırmızılılarla birlikte 12 Mayıs 2012'de yaşadığı şampiyonluğun yıl dönümünü es geçmedi.
2011-2012 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etmişti.
O dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Brezilyalı yıldız Felipe Melo, zaferin yıl dönümünü unutmadı. 12 Mayıs 2012'de kupayı kaldıran kadroda yer alan Brezilyalı futbolcu, maç sonu çekilen fotoğrafları paylaştı.
"BANA HER 12 MAYIS SENİ HATIRLATIYOR"
Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere de göndermede bulunmayı ihmal etmeyen Melo, şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor."
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