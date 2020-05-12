12 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

Melo'dan F.Bahçelileri kızdıran paylaşım
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 Giriş Tarihi: 12.05.2020

Eski Galatasaraylı futbolcu , sarı-kırmızılılarla birlikte 2012'de yaşadığı şampiyonluğun yıl dönümünü es geçmedi.

2011-2012 sezonunda Galatasaray, ile 'de 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etmişti.

O dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Brezilyalı yıldız , zaferin yıl dönümünü unutmadı. 2012'de kupayı kaldıran kadroda yer alan Brezilyalı futbolcu, maç sonu çekilen fotoğrafları paylaştı.

"BANA HER 12 MAYIS SENİ HATIRLATIYOR"

Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere de göndermede bulunmayı ihmal etmeyen Melo, şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın açıklamalarına sert yanıt! Densizlik G.Saray'ın açıklamalarına sert yanıt! "Densizlik"
Pastore'nin menajeri açıkladı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... Pastore'nin menajeri açıkladı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
G.Saraylıları heyecanlandıran transfer! Terim'in gözdesi geri dönüyor G.Saraylıları heyecanlandıran transfer! Terim'in gözdesi geri dönüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör