Emre Kılınç için Getafe araya girdi

Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Emre Kılınç'a talip çıktı. Getafe'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cucurella'nın yerine Emre Kılınç'ın menajerine bir teklif gönderdiği öğrenildi.

Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Emre Kılınç'a talip çıktı. Getafe'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cucurella'nın yerine Emre Kılınç'ın menajerine bir teklif gönderdiği öğrenildi. Madrid ekibinin, yıllık 450 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin euro'dan toplamda 1.4 milyon euro'luk imza parası teklif ettiği bildirildi. Getafe'nin Emre'ye gönderdiği sözleşmede ayrıca 10 milyon euro üzerinde bir satış gerçekleştirmesi durumunda alınacak bonservis bedelinin yüzde 15'i de teklif edildi.

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