11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Galatasaray'dan kar açıklaması! KAP'a bildirildi
Galatasaray Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık bölümünde 3.97 milyon TL'lik net kar elde edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüp, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) finansal raporunu bildirdi. Galatasaray Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık döneminde net karın 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı.
Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net karının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı" ifadeleri yer aldı.
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