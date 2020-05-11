11 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan kar açıklaması! KAP'a bildirildi

Galatasaray'dan kar açıklaması! KAP'a bildirildi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Kulübü, sezonunun ilk 9 aylık bölümünde 3.97 milyon TL'lik net kar elde edildiğini 'na () bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, bugün 'na () finansal raporunu bildirdi. Kulübü, sezonunun ilk 9 aylık döneminde net karın 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net karının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı" ifadeleri yer aldı.

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