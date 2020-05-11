Aslan sahaya iniyor

Salgın nedeniyle Beşiktaş maçının ardından idmanlarını askıya alan Galatasaray bugün çalışmalara başlıyor.

Salgın nedeniyle Beşiktaş maçının ardından idmanlarını askıya alan Galatasaray bugün çalışmalara başlıyor. Bu nedenle Florya'da olağanüstü hal ilan edilirken sarı-kırmızılılar 5'erli gruplar halinde çalışacak, sosyal mesafe kurallarına dikkat edecek. Tesislere fazladan kimse alınmayacak. Gelenler de oyuncularla temas kurmayacak. Terim'in de idmanı izlemesi bekleniyor.

DİĞER