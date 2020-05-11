11 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Aslan sahaya iniyor

Aslan sahaya iniyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Salgın nedeniyle maçının ardından idmanlarını askıya alan Galatasaray bugün çalışmalara başlıyor.

Salgın nedeniyle maçının ardından idmanlarını askıya alan Galatasaray bugün çalışmalara başlıyor. Bu nedenle Florya'da olağanüstü hal ilan edilirken sarı-kırmızılılar 5'erli gruplar halinde çalışacak, sosyal mesafe kurallarına dikkat edecek. Tesislere fazladan kimse alınmayacak. Gelenler de oyuncularla temas kurmayacak. Terim'in de idmanı izlemesi bekleniyor.

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