Galatasaray'da Mert Müldür - Babel takası
Kiralama teklifi Sassuolo tarafından geri çevrilen sarı-kırmızılı ekip farklı bir öneri ile İtalyan ekibin kapısını bir kez daha çaldı. Ajax’tan ayrılan ve sözleşmesi devam eden Ryan Babel’i önerdi. Görüşmeler yeniden başladı.
Sassuolo'nun dikkat çeken isimleri arasında yer alan Mert Müldür, Galatasaray'ın radarında yer almaya devam ediyor. İtalyan basını, Mariano'yu göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı takımın 21 yaşındaki sağ beki yeni sezonda kadrosuna katmayı çok istediğini yazdı. Fatih Terim'in Mert Müldür'ü çok beğendiği ve oyuncunun gelişiminden memnun olduğu öğrenildi. 2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan 21 yaşındaki Mert Müldür, bu sezon Serie A'da 12 maçta forma giydi.
ÖNCE KABUL ETMEDİLER
Galatasaray'ın birinci önceliği Mert… Ancak sarı- kırmızılılar aynı zamanda elindeki fazlalıklardan da kurtulmaya çalışıyor. Bir süre önce Mert için Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması teklif ettiği iddia edilen Galatasaray'ın bu teklifine olumsuz cevap aldığı bildirildi. Ancak sarı-kırmızılıların Avusturya doğumlu genç oyuncudan vazgeçmediği, Mert'i almak için bu kez de İtalyan ekibine Ryan Babel takasını teklif ettiği iddia edildi. Bu nedenle görüşmelerin yeniden başladığı kaydedildi.
YERLİ VE MİLLİ
Yeni dönemde yerli ve genç oyunculardan oluşan bir iskelet kurmak isteyen Galatasaray, özellikle savunma hattına genç, dinamik ve uzun vadede sarı kırmızılı formayı giyecek oyuncular arıyor. Fatih Terim'in de çok yönlü bir oyuncu olan Mert Müldür'ü bu nedenle takımında görmek istediği ifade ediliyor.
AVUSTURYA'YI KABUL ETMEDİ
Avusturya, Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert'i sıkıştırmaya devam ediyor. Teknik direktör Franco Foda iki kez çağrıda bulunmuş ancak Türkiye forması giymek isteyen genç oyuncu, bu davete olumsuz yanıt vermişti
İDOLÜ RAMOS
Mert Müldür, Real Madrid'den Sergio Ramos'u kendisine örnek alıyor. Mert, İspanyol yıldız ile ilgili olarak, "Benim şu an idolüm Real Madrid'den Sergio Ramos. Çok beğendiğim bir futbolcu. Hava toplarındaki hâkimiyeti, kuvveti, savunmadan ileri doğru oyun kurması gibi sevdiğim tüm özelliklere sahip, komple bir futbolcu" demişti.
ÇOK YÖNLÜ
Mert Müldür, sağ bek dışında aynı zamanda stoper ve sağ açık mevkilerinde de forma giymesi Galatasaray'ı cezbeden özellikleri arasında yer alıyor. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KİMDİR?
Mert Müldür 3 Nisan 1999 doğumlu… Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise Rapid Wien kulübünde oynadı. Şu an İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyiyor.
Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye milli futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde