Galatasaray'da Mert Müldür - Babel takası

Kiralama teklifi Sassuolo tarafından geri çevrilen sarı-kırmızılı ekip farklı bir öneri ile İtalyan ekibin kapısını bir kez daha çaldı. Ajax’tan ayrılan ve sözleşmesi devam eden Ryan Babel’i önerdi. Görüşmeler yeniden başladı.

Sassuolo'nun dikkat çeken isimleri arasında yer alan Mert Müldür, Galatasaray'ın radarında yer almaya devam ediyor. İtalyan basını, Mariano'yu göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı takımın 21 yaşındaki sağ beki yeni sezonda kadrosuna katmayı çok istediğini yazdı. Fatih Terim'in Mert Müldür'ü çok beğendiği ve oyuncunun gelişiminden memnun olduğu öğrenildi. 2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan 21 yaşındaki Mert Müldür, bu sezon Serie A'da 12 maçta forma giydi.

ÖNCE KABUL ETMEDİLER

Galatasaray'ın birinci önceliği Mert… Ancak sarı- kırmızılılar aynı zamanda elindeki fazlalıklardan da kurtulmaya çalışıyor. Bir süre önce Mert için Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması teklif ettiği iddia edilen Galatasaray'ın bu teklifine olumsuz cevap aldığı bildirildi. Ancak sarı-kırmızılıların Avusturya doğumlu genç oyuncudan vazgeçmediği, Mert'i almak için bu kez de İtalyan ekibine Ryan Babel takasını teklif ettiği iddia edildi. Bu nedenle görüşmelerin yeniden başladığı kaydedildi.

YERLİ VE MİLLİ

Yeni dönemde yerli ve genç oyunculardan oluşan bir iskelet kurmak isteyen Galatasaray, özellikle savunma hattına genç, dinamik ve uzun vadede sarı kırmızılı formayı giyecek oyuncular arıyor. Fatih Terim'in de çok yönlü bir oyuncu olan Mert Müldür'ü bu nedenle takımında görmek istediği ifade ediliyor.

AVUSTURYA'YI KABUL ETMEDİ

Avusturya, Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert'i sıkıştırmaya devam ediyor. Teknik direktör Franco Foda iki kez çağrıda bulunmuş ancak Türkiye forması giymek isteyen genç oyuncu, bu davete olumsuz yanıt vermişti

İDOLÜ RAMOS

Mert Müldür, Real Madrid'den Sergio Ramos'u kendisine örnek alıyor. Mert, İspanyol yıldız ile ilgili olarak, "Benim şu an idolüm Real Madrid'den Sergio Ramos. Çok beğendiğim bir futbolcu. Hava toplarındaki hâkimiyeti, kuvveti, savunmadan ileri doğru oyun kurması gibi sevdiğim tüm özelliklere sahip, komple bir futbolcu" demişti.

ÇOK YÖNLÜ

Mert Müldür, sağ bek dışında aynı zamanda stoper ve sağ açık mevkilerinde de forma giymesi Galatasaray'ı cezbeden özellikleri arasında yer alıyor. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KİMDİR?

Mert Müldür 3 Nisan 1999 doğumlu… Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise Rapid Wien kulübünde oynadı. Şu an İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyiyor.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye milli futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.

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