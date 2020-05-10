10 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

‘Vergisiz Servet’ olay yarattı

‘Vergisiz Servet’ olay yarattı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Babel'in okuduğu kitap Hollanda'yı karıştırdı.

Mert Müldür'e karşılık Sassuolo'ya önerilen , yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Galatasaraylı yıldız, 'Vergisiz Servet' isimli kitabı okurken verdiği pozu yayınlamasının ardından Hollandalı siyasetçi Lilian Marijnissen ile kapıştı. Feyenoord'dan Toornstra'nın "Bence hemşireler çok daha fazla kazanmalı, biz futbolcular ise çok daha az" sözleri ile karşılaştıran Marijnissen, "Aradaki farkı bulun" ifadesini kullandı ve tartışma başladı.

TEDAVİYE GİDİYOR!

Babel'den Marijnissen'e cevap gecikmedi. Tecrübeli oyuncu, "Eğitimsiz biri, farkında olmadığı konularda fikrini dile getirmeye çalışır. Yanlış anladığı konularda diyaloğa girmekten keyif alır" sözlerini sarf etti. Politikacı Marijnissen de, "Ödediğin vergiler, şu an insanların tedavi görmesine, yardım almasına yarıyor ve diğer işlerde kullanılıyor" şeklinde yanıt verdi. Tartışma sosyal medyada büyük yankı buldu.

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