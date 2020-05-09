Ryan Donk: Derbi zaferini unutmam
3-1'lik Kadıköy galibiyetinde fileleri sarsan Donk şöyle konuştu: "Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda yenmek harikaydı. Attığım gol benim için de özeldi ama hep birlikte kazandık. Bu galibiyeti hiçbir zaman unutmayacağım."
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, gündeme dair birçok açıklamada bulundu. 20 yıl sonra Kadıköy'de kazanılan derbide gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen 34 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda yenmek harika bir duyguydu. Takımımız adına böylesi olumsuz giden bir seriyi sona erdirmek oldukça güzeldi. Attığım gol dolayısıyla benim için de özeldi ama takımın kazanmak için gösterdiği büyük gayret çok daha önemliydi. Hep birlikte kazandık, bu galibiyeti unutmayacağım. Umarım taraftarlar da benim gibi düşünüyordur" diye konuştu.
ŞAMPİYONLUĞU YİNE BIRAKMAYIZ
Ligde son 2 yılı şampiyon olarak tamamladıklarını hatırlatan Donk, "Tecrübeli ve kaliteli oyuncularla birlikte, kazanma kültürü yerleşmiş bir kulübüz. Özellikle son haftalarda kazanmak için mental ve taktik gücü çok yüksek bir teknik adama sahibiz. Galatasaray, ligdeki son maçını oynayana kadar şampiyonluğun en büyük favorisi olacaktır. Şampiyonluk unvanımızı korumak için biz de tüm gücümüzü kullanacağız" dedi. 8 finallerinin kaldığını aktaran Hollandalı, uzun süredir namağlup olduklarını da ifade ederek, "Yenilmezlik serimizi koruyarak mutlu sona ulaşacağımıza inancımız tam" dedi.
GALATASARAY'DA BIRAKMAK İSTERİM
Sarı-kırmızılılarda kontratının son senesini geçiren Ryan Donk, "Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim. Kulübüm bana yeni bir kontrat teklifi yaparsa, tabii ki temsilcim bunun üzerine çalışacaktır; ama şu an için bu, sezon sonu konuşulabilecek bir konu gibi duruyor" dedi.
FATİH TERİM İÇİN ENDİŞELENDİM
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması nedeniyle çok endişelendiğini kaydeden Ryan Donk, "İlk duyduğumda çok üzüldüm. Özellikle risk grubunda olması beni endişelendirdi. Büyükannem Maria gibi birçok insan bu hastalıktan hayatını kaybetti. Hocamızın bu hastalığı da yenmesinden dolayı mutluyum" dedi.
KONTROLÜ ELİMİZE ALDIK
Ligin ikinci yarısında G.Saray'ın topa daha çok sahip olduğunu belirten Donk, "İlk olarak kontrolü ele aldık. İkincisi konsantrasyonumuzu artırdık ve bunu 90 dakikaya yaydık. Maç kazandıkça da öz güvenimiz yükseldi" diye konuştu.
MUSLERA'YI GEÇEMEM
Türkçe ile arasının çok iyi olduğunu belirten Donk, "Bu konuda kendimi çok iyi hissediyorum. Hatta kendi sözcüklerimle de gün içindeki işlerimi halledebiliyorum ama bu konuda Fernando Muslera'dan iyi değilim" ifadesini kullandı.
TARAFTARLARI ÇOK ÖZLEDİM
Koronavirüs öncesi sakat olduğunu kaydeden Donk, "Bu dönemde farklı antrenmanlar yaptım. Performans antrenörlerimizden Yasin (Küçük) Hoca ile vücudumu harekete geçirecek fiziksel idmanlar yaptık. Futbol ile ilgili en fazla özlediğim şey, harika taraftarımız önünde bu oyunu oynamak" yorumunu yaptı.
MÜCADELE ETMEYİ SEVERİM
Saha içinde her zaman mücadele etmeyi sevdiğini kaydeden Donk, "Kariyerim boyunca en büyük gücümü, benim ve takımım hakkında maçlarda kötü sözler kullanan tribünlerden aldım. Onlar hem beni motive etti hem de dillerini öğrendim" dedi. Sahada oynadığı pozisyonun önemsiz olduğunu belirten Donk, "Fatih Terim benden ne isterse her zaman yüzde 100'ümle yapmaya hazırım" dedi.
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