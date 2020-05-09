Lord Muslera!
Uruguay basını, Muslera’nın Türkiye tarihine geçtiğini duyurdu ve “Galatasaray formasını en fazla giyen altıncı oyuncusu konumunda” dedi.
Uruguay'ın Ovacion gazetesi, Muslera'nın Türkiye macerasına değindi. 33 yaşındaki kaleci için, "Türkiye'nin en büyüklerinden birinin efendisi, lordu oldu" yorumunu yaptı. Ayrıca Muslera'nın, Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen altıncı oyuncusu olduğunu hatırlattı. Kısa süre içinde Premier Lig efsanelerinden Tugay'ı geçeceğini haberleştirdi. Tugay'la arasında sadece 12 maç kaldığı da yazıldı. Ayrıca Süper Lig'de en fazla forma giyen dördüncü yabancı olan Muslera'nın önündeki üç ismin de (Wederson, Tita ve Nobre) artık Türk vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.
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