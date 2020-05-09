09 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Lord Muslera!

Lord Muslera!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2020

Uruguay basını, Muslera’nın Türkiye tarihine geçtiğini duyurdu ve “Galatasaray formasını en fazla giyen altıncı oyuncusu konumunda” dedi.

Uruguay'ın Ovacion gazetesi, Muslera'nın Türkiye macerasına değindi. 33 yaşındaki kaleci için, "Türkiye'nin en büyüklerinden birinin efendisi, lordu oldu" yorumunu yaptı. Ayrıca Muslera'nın, Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen altıncı oyuncusu olduğunu hatırlattı. Kısa süre içinde efsanelerinden Tugay'ı geçeceğini haberleştirdi. Tugay'la arasında sadece 12 maç kaldığı da yazıldı. Ayrıca Süper Lig'de en fazla forma giyen dördüncü yabancı olan Muslera'nın önündeki üç ismin de (Wederson, Tita ve Nobre) artık Türk vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Uruguay’a ret: Türkiye güvenli Uruguay’a ret: Türkiye güvenli
Falcao AS’ın kapağında Falcao AS’ın kapağında
Mandzukic müjdesi Mandzukic müjdesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör