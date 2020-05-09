Eski aşk alevlendi
Galatasaray, daha önce de istediği Ahmed Musa'yı 1 yıllığına kiralamayı hedefliyor.
Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, daha önce de ismi birçok kez gündeme gelen Ahmed Musa'yı radarına aldı. Suudi Arabistan'da Al Nasr forması giyen 27 yaşındaki yıldızın yeniden Avrupa'da bir takımda forma giymek istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların da Nijeryalı kanat forveti 1 yıllığına kiralamayı amaçladığı kaydedildi. Suudi ve Nijerya basınlarında çıkan haberlere göre; yaz aylarında Galatasaray ile masaya oturulacağı kaydedildi. Bu sezon ligde 17 maça çıkan Ahmed Musa 5 asist yaptı. Kral Kupası ve Suudi Süper Kupası'nda da 5 mücadelede yer alan Musa, 2 gol buldu. 2 yıl önce Cimbom'la adı anılan Ahmed Musa, Nijerya formasıyla boy gösterdiği Dünya Kupası'nda parlayınca transfer gerçekleşmemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde