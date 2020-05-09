09 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Eski aşk alevlendi

Eski aşk alevlendi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Galatasaray, daha önce de istediği Ahmed Musa'yı 1 yıllığına kiralamayı hedefliyor.

Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, daha önce de ismi birçok kez gündeme gelen Ahmed Musa'yı radarına aldı. Suudi Arabistan'da Al Nasr forması giyen 27 yaşındaki yıldızın yeniden Avrupa'da bir takımda forma giymek istediği belirtildi. Sarı-kırmızılıların da Nijeryalı kanat forveti 1 yıllığına kiralamayı amaçladığı kaydedildi. Suudi ve Nijerya basınlarında çıkan haberlere göre; yaz aylarında Galatasaray ile masaya oturulacağı kaydedildi. Bu sezon ligde 17 maça çıkan Ahmed Musa 5 asist yaptı. ve Suudi Süper Kupası'nda da 5 mücadelede yer alan Musa, 2 gol buldu. 2 yıl önce Cimbom'la adı anılan Ahmed Musa, Nijerya formasıyla boy gösterdiği Dünya Kupası'nda parlayınca transfer gerçekleşmemişti.

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