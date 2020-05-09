Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, futbolcu ve personellerinde corona virüsüne rastlanan Ankaragücü, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sancaktepe kulüpleri için resmi sitesinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde corona virüsüne rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz."
Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde koronavirüse rastlanılan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz.#BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/nKSY8YbpsH— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2020
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