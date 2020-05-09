09 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

G.Saray'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye geçmiş olsun mesajı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

 Kulübü, futbolcu ve personellerinde corona virüsüne rastlanan Ankaragücü,  ve Sancaktepe kulüpleri için resmi sitesinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan testler sonucunda oyuncularında veya personellerinde corona virüsüne rastlanılan Ankaragücü, , Sancaktepe ve kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz."

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