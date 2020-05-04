04 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Cavani iddiası

Cavani iddiası
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Bır süredir Fenerbahçe ile adı geçen 'yle ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol menajer Erik Alonso adına bazı menajerlerin Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve Uruguaylı golcüyü sarı-kırmızılı kulübe önerdiği ileri sürüldü.

Bır süredir Fenerbahçe ile adı geçen 'yle ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol menajer Erik Alonso adına bazı menajerlerin Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve Uruguaylı golcüyü sarı-kırmızılı kulübe önerdiği ileri sürüldü. Ancak Cavani'nin menajerinin, Walter Guglielmone olması kafaları karıştırdı. Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın bu nedenle temas kurmak isteyen menajerlerle görüşme yapmayı kabul etmediği de öğrenildi.
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