08 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Marcao hayat hikayesini anlattı

Marcao hayat hikayesini anlattı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, hayat hikayesini sosyal medyada yayınlanan Instagram TV'ye anlattı.

Yıldız futbolcu, "HAYATIM" adlı röportajın 10 Mayıs'ta yayınlayacağını da bildirdi. Videonun fragmanında Galatasaray taraftarı hakkındaki konuşması verilen Marcao, "50 binden fazla kişi sizi idolleştiriyor. Hayatım boyunca bunu unutmayacağım" ifadelerini kullanıyor.

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