08 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan açıklama! Corona virüsü test sonuçları...

Galatasaray'da test sonuçları belli oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 Giriş Tarihi: 08.05.2020

Son dakika haberine göre; tüm oyuncular, teknik ve idari kadroya yapılan corona virüsü (Covid-19) testinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

tüm oyuncuları, ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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