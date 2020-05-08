Son dakika: Galatasaray'dan açıklama! Corona virüsü test sonuçları...

Son dakika haberine göre; Galatasaray tüm oyuncular, teknik ve idari kadroya yapılan corona virüsü (Covid-19) testinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. pic.twitter.com/uH7tVf9OQR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 8, 2020

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