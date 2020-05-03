03 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray 12 Mayıs'ta topbaşı yapacak

G.Saray topbaşı yapıyor! İşte o tarih....
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Liglerin başlaması için geri sayım devam ederken sarı-kırmızılı takımın da programı netleşmeye başladı. Galatasaray 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde 'nde çalışmalara başlayacak.

Süper Lig'in başlamasıyla ilgili 12-13-14 Haziran tarihi hedef seçilirken takımların bir bir idmanlara başlaması bekleniyor.

Galatasaray da 'in talebi doğrultusunda 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde 'nde çalışmalara başlayacak.

Türk Telekom'da 15 Mart'ta oynanan maçının ardından evlerine kapanan sarı-kırmızılılar bireysel idmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlar.

Arda Turan'dan flaş Galatasaray sözleri haberin devamı

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