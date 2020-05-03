Galatasaray 12 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan Arda Turan, Sabah Instagram yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Turan, "Bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum, tabi ki Galatasaray'da oynamak çok isterim." ifadeleri kullandı.