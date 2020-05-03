03 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Sorun Şahin mi?

GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Kısa bir süre önce ve 'nın Galatasaray'dan gönderileceği iddia edilmişti. Abdurrahim Albayrak bu iddiayı reddederken, dedikodunun çıkış noktasının ise 'in idmanları yaptırmak için birinci adam olarak 'i belirlemesinin olduğu iddia edildi.

Kısa bir süre önce ve 'nın Galatasaray'dan gönderileceği iddia edilmişti. Abdurrahim Albayrak bu iddiayı reddederken, dedikodunun çıkış noktasının ise 'in idmanları yaptırmak için birinci adam olarak 'i belirlemesinin olduğu iddia edildi. Yaşı nedeniyle yer alamayacağı idmanlarda Terim'in sorumlu olarak Levent Şahin'i belirlediği bu yüzden Davala ve Şaş'ın moralsiz oldukları öğrenildi.
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