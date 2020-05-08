Galatasaray'da Luyindama çalışıyor!

18 Kasım 2019'da Kongo Milli Takımı'nın yaptığı maçta çapraz bağlarını kopartan Christian Luyindama, mart ayında iyileşmişti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saha çalışmalarına başlayan 26 yaşındaki yıldız için Galatasaray dün bir paylaşım yaptı. 'Boss' yani 'Patron' lakaplı Luyindama'nın sahada çalışması taraftarı sevindirdi.

18 Kasım 2019'da Kongo Milli Takımı'nın yaptığı maçta çapraz bağlarını kopartan Christian Luyindama, mart ayında iyileşmişti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saha çalışmalarına başlayan 26 yaşındaki yıldız için Galatasaray dün bir paylaşım yaptı. 'Boss' yani 'Patron' lakaplı Luyindama'nın sahada çalışması taraftarı sevindirdi.

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