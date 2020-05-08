08 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Luyindama çalışıyor!

Patron çalışıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

18 Kasım 2019'da Kongo 'nın yaptığı maçta çapraz bağlarını kopartan Christian Luyindama, mart ayında iyileşmişti. 'nde saha çalışmalarına başlayan 26 yaşındaki yıldız için Galatasaray dün bir paylaşım yaptı. 'Boss' yani 'Patron' lakaplı Luyindama'nın sahada çalışması taraftarı sevindirdi.

18 Kasım 2019'da Kongo 'nın yaptığı maçta çapraz bağlarını kopartan Christian Luyindama, mart ayında iyileşmişti. 'nde saha çalışmalarına başlayan 26 yaşındaki yıldız için Galatasaray dün bir paylaşım yaptı. 'Boss' yani 'Patron' lakaplı Luyindama'nın sahada çalışması taraftarı sevindirdi.

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