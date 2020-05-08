Fernando Muslera 14 kaleci gönderdi!
2011-12 sezonunda Galatasaray’a imza atan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera; Fenerbahçe’den 6, Beşiktaş’tan 8 kaleciyi uğurladı.
Galatasaray'a imza attıktan sonra Türk futbol tarihine damga vuran Fernando Muslera, bu sürede rakip kalecilere adeta ders verdi. Sarı-kırmızılıların ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Beşiktaş bu süre zarfında toplam 15 file bekçisiyle yollarını ayırdı. Son olarak Alman kaleci Karius'u gönderen Beşiktaş; bu sürede Korcan Çelikay, Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Denys Boyko, Günay Güvenç, Fabricio ve Tolga Zengin olmak üzere toplam 8 kaleciyle vedalaştı.
Fenerbahçe'de ise bu sayının Beşiktaş'a göre daha az olmasının sebebi Volkan Demirel'in kalede uzun süre yer almasıydı. Sarı- lacivertlilerde Serkan Kırıntılı, Mert Günok, Fabiano, Ertuğrul Taşkıran, Volkan Demirel ve Carlos Kameni, Muslera'nın oynadığı dönemde Fenerbahçe'den ayrılan isimler oldu. Muslera kendi takımında ise 6 farklı kaleciyle çalıştı. Aykut Erçetin, Eray İşcan, Ufuk Ceylan, Sinan Bolat, İsmail Çipe ve Cedric Carrasso'nun sarı-kırmızılı kulüple ilişiği kesildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde