08 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Fernando Muslera 14 kaleci gönderdi!

Fernando Muslera 14 kaleci gönderdi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

2011-12 sezonunda Galatasaray’a imza atan Uruguaylı file bekçisi ; Fenerbahçe’den 6, Beşiktaş’tan 8 kaleciyi uğurladı.

Galatasaray'a imza attıktan sonra Türk futbol tarihine damga vuran , bu sürede rakip kalecilere adeta ders verdi. Sarı-kırmızılıların ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Beşiktaş bu süre zarfında toplam 15 file bekçisiyle yollarını ayırdı. Son olarak Alman kaleci Karius'u gönderen Beşiktaş; bu sürede , Rüştü Reçber, Cenk Gönen, Denys Boyko, Günay Güvenç, Fabricio ve olmak üzere toplam 8 kaleciyle vedalaştı.

Fenerbahçe'de ise bu sayının Beşiktaş'a göre daha az olmasının sebebi 'in kalede uzun süre yer almasıydı. Sarı- lacivertlilerde Serkan Kırıntılı, , Fabiano, , Volkan Demirel ve Carlos Kameni, Muslera'nın oynadığı dönemde Fenerbahçe'den ayrılan isimler oldu. Muslera kendi takımında ise 6 farklı kaleciyle çalıştı. Aykut Erçetin, , Ufuk Ceylan, Sinan Bolat, İsmail Çipe ve Cedric Carrasso'nun sarı-kırmızılı kulüple ilişiği kesildi.

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