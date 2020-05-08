Mondragon dönmek istiyor

Galatasaray'ın eski kalecisi Mondragon'dan açıklama geldi. Kolombiyalı efsane, "Deportivo Cali, Independiente ve Galatasaray; en uzun süre oynadığım, en fazla yakınlığımın olduğu ve sevgim olan takımlar. Onlardan birinde çalışmak için kapıyı kapattığımı söylersem yalancı olurum" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın eski kalecisi Mondragon'dan açıklama geldi. Kolombiyalı efsane, "Deportivo Cali, Independiente ve Galatasaray; en uzun süre oynadığım, en fazla yakınlığımın olduğu ve sevgim olan takımlar. Onlardan birinde çalışmak için kapıyı kapattığımı söylersem yalancı olurum" şeklinde konuştu.

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