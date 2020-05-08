08 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Mondragon dönmek istiyor

Mondi dönmek istiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Galatasaray'ın eski kalecisi 'dan açıklama geldi. Kolombiyalı efsane, ", ve Galatasaray; en uzun süre oynadığım, en fazla yakınlığımın olduğu ve sevgim olan takımlar. Onlardan birinde çalışmak için kapıyı kapattığımı söylersem yalancı olurum" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın eski kalecisi 'dan açıklama geldi. Kolombiyalı efsane, ", ve Galatasaray; en uzun süre oynadığım, en fazla yakınlığımın olduğu ve sevgim olan takımlar. Onlardan birinde çalışmak için kapıyı kapattığımı söylersem yalancı olurum" şeklinde konuştu.

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