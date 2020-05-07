07 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Temmuzlar bizim!

Temmuzlar bizim!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Mayıslar Bizimdir sloganıyla özdeşleşen Galatasaray'da taraftarlar, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayıp temmuz ayında tamamlanması kararının alınmasıyla coştu.

Mayıslar Bizimdir sloganıyla özdeşleşen Galatasaray'da taraftarlar, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayıp temmuz ayında tamamlanması kararının alınmasıyla coştu. Sarı-kırmızılılar, Twitter'da #temmuzlarbizimdir hashtagini açarak şampiyonluk fotoğrafları paylaşmaya başladı. Gönderilerde teknik direktör yine ön plandaydı.
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